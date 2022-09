Bardiani-CSF-Faizane vindt in Green Project nieuwe hoofdsponsor

Green Project is de nieuwe hoofdsponsor van de wielerploeg Bardiani-CSF-Faizane. Dat nieuws heeft de Italiaanse ploeg dit weekend bekendgemaakt. Alle sponsoren hebben zich voor vijf jaar verbonden aan het ProTeam, dat volgend jaar Green Project-Bardiani CSF-Faizane gaat heten.

Bardiani-CSF-Faizane presenteerde zich de afgelopen jaren al als #GreenTeam en daar is met Green Project Agency nu ook een nieuwe sponsor bij gevonden. “Onze principes blijven hetzelfde, maar de vijfjarige overeenkomsten laten toe dat we langer vooruit kunnen plannen. Onze missie blijft om jonge Italiaanse talenten ruimte en groeikansen te geven. Zoals we dat in het verleden hebben gedaan met Sonny Colbrelli en recent met Filippo Zana”, legt ploegmanager Bruno Reverberi uit.

“Nu zullen we ook de kracht hebben om die talenten bij ons te houden en voort te bouwen. We willen de referentie zijn binnen het Italiaanse wielrennen”, aldus Reverberi bij SpazioCiclismo.

Green Project Agency is een bedrijf dat inzet op energie-efficiëntie en -besparingen. “Het is een project dat voortkomt uit de behoefte om een concrete bijdrage te leveren, zodat de wereld minder vervuild wordt voor de volgende generaties”, zegt CEO Tommaso Giuliano. “We hebben besloten om als hoofdsponsor bij te dragen aan de groei van nieuwe wielerkampioenen. We geloven sterk in deze samenwerking, omdat we investeren in jongeren en de beste wielrenners van de wereld.”