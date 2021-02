Bardet leeft op bij DSM: “Verrijkend om door nieuwe renners te worden omringd”

Romain Bardet heeft zijn eerste weken bij Team DSM inmiddels achter de rug. De klimmer merkte bij zijn nieuwe ploeg al een andere manier van werken dan bij AG2R La Mondiale, waar hij na tien seizoenen deze winter vertrok.

Bardet kwam bij Team DSM in een erg internationale ploeg terecht, terwijl bij AG2R La Mondiale het grootste deel van de selectie uit Frankrijk komt. Bij zijn nieuwe ploeg is hij samen met Romain Combaud de enige Fransman in een selectie die dertien verschillende nationaliteiten telt. “Er zijn veel nationaliteiten en dus ook veel verschillende culturen. Het is erg verrijkend om door nieuwe renners te worden omringd”, vertelde de klimmer aan L’eveil De La Haute Loire.

Niet alleen de ploegcultuur spreekt Bardet aan. De 30-jarige renner was na tien jaar bij AG2R La Mondiale op zoek naar verandering en die vond hij bij Team DSM. “Er is veel personeel en ze zijn ultra-gespecialiseerd. Zo hebben we op elk vlak deskundigen en specialisten. Ik merkte het al op de stage. Het draait niet alleen om training. Er zijn ook andere factoren die je moet begrijpen, wat zorgt voor erg drukke dagen.”

‘Alles is erg georganiseerd’

“Toen we terugkwamen van onze trainingsrondjes gingen we niet tot de volgende dag op onze kamer zitten, maar deden we nog krachttraining of een groepsactiviteit. Alles is erg georganiseerd. In het tweede deel van mijn carrière was het belangrijk om mijn loopbaan nieuw leven in te blazen”, vervolgde de Fransman, die in zowel 2016 (tweede) als 2017 (derde) op het podium van de Tour de France stond.

Bardet vat het seizoen normaal gesproken met de klassiekers aan. “In een helpende rol, maar ook om mijn plaats in de groep te vinden. We moeten nog bepalen welke grote ronde ik ga doen. We nemen deze winter alle tijd om goed te werken. Een ding is zeker, niets wordt overhaast.”