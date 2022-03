Barbieri pakt slotrit Bloeizone Fryslân, Van Dijk eindwinnares

Rachele Barbieri heeft de derde en laatste etappe van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour gewonnen. Nadat de eenzame vluchtster Mischa Bredewold in de slotfase tot de orde was geroepen, kwam het op een massasprint aan. Daarin was de Italiaanse Barbieri de snelste. De leidende positie van Ellen van Dijk kwam niet meer in gevaar.

De slotetappe van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour ging over 137 kilometer van en naar Drachten. De rensters kregen twee omlopen van 68 kilometer voor de wielen geschoven waar nog koers gemaakt zou kunnen worden. Deze omloop voerde door Drachten, Boornebergum, Nes, Akkrum, Jirnsum, Grou, Ideard, Wergea, Earnewald, Oudega en Opeinde alvorens terug te keren in Drachten.

Hoewel de wind vrij matig was, ging het in de begin van de wedstrijd gelijk op de kant. Na vijfentwintig kilometer was het peloton al in diverse groepen gebroken. Niet veel later keerde de rust echter weer terug, waardoor er na een kleine vijftig kilometer weer één grote groep door het Friese land reed. Dat duurde tot kilometer zestig, toen Sofie van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) en Myrthe Willemsen (Restore) er vandoor gingen en korte tijd voorop reden.

Eenlingen proberen het

Al snel werden de twee weer gegrepen, waarna Emily Meaking (AWOL O’Shea) ten aanval trok. De 33-jarige Britse reed kort na de eerste finishpassage weg en verwierf een voorsprong van vijftig seconden. Door een versnelling in het peloton werd Meaking op een kleine vijftig kilometer voor de streep echter weer ingerekend. Daarna waagde Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) haar kans.

De 21-jarige Bredewold reed een aanzienlijke voorsprong van één minuut en veertig seconden bijeen. De achtervolgers – met de vrouwen van Trek-Segafredo op kop – roken het gevaar. Met nog vijfentwintig kilometer te gaan, voerden ze het tempo op. Later begonnen ook andere teams te helpen en kwam Bredewold snel weer in zicht. Toch bleef ze nog lange tijd dertig seconden voor het peloton uitrijden.

Pas op vijf kilometer voor de streep was het avontuur van Bredewold voorbij. Het zou een sprint worden. Barbieri wist daarin haar landgenote Martina Fidanza af te houden. Ellen van Dijk, die in het peloton finishte, werd eindwinnares.