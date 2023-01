Baloise Ladies Tour pakt uit met gevarieerd rittenschema

De organisatie van de Baloise Ladies Tour heeft het routeschema gepresenteerd voor de eerstvolgende editie (12-16 juli) van de wedstrijd. De vijfdaagse rittenkoers loopt dit jaar opnieuw door Nederland en België en doet drie provincies aan: Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen.

Net als in 2017 wordt de proloog in Vlissingen verreden. Zwevegem gaat op de tweede wedstrijddag door als een nieuwe start- en aankomstplaats, maar

heeft al een jarenlange traditie in het mannenwielrennen met de organisatie van de Grote Prijs Marcel Kint. Nu zet deze West-Vlaamse gemeente ook volop in op het vrouwenwielrennen met een samenwerkingsverband voor de komende drie jaar. In de streek rond Zwevegem krijgen de rensters alvast een attractief parcours voor de wielen geschoven.

Tweeluik

Zulte blijft de Baloise Ladies Tour trouw en zal dit jaar het decor zijn van de vrijdagetappe. Reeds voor de derde keer is Zulte de start- en aankomstplaats van een etappe, die opnieuw een deel van de Vlaamse Ardennen zal aandoen. Op zaterdag staat er een interessant tweeluik op het programma. Breskens is de nieuwe startplaats van de voormiddagrit tussen twee kustplaatsen, waarbij de aankomststreep ligt getrokken in Knokke-Heist. In de vooravond wordt in de Belgische badplaats ook een individuele tijdrit afgewerkt.

De ontknoping van deze vijfdaagse volgt op zondag in Deinze. Start en finish situeren zich op de Markt, wat ongetwijfeld voor een sfeervolle apotheose zal zorgen. In Deinze kennen we dan ook de opvolgster van Ellen van Dijk, die vorig jaar de beste was in het eindklassement. Een andere Nederlandse hoofdrolspeelster was Lorena Wiebes: de sprintster won maar liefst vier van de zes etappes.

Rittenschema Baloise Ladies Tour 2023

12/07 – Proloog: Vlissingen – Vlissingen

13/07 – Etappe 1: Zwevegem – Zwevegem

14/07 – Etappe 2: Zulte – Zulte

15/07 – Etappe 3: Breskens – Knokke Heist

15/07 – Etappe 4: Knokke Heist – Knokke Heist (tijdrit)

16/07 – Etappe 5: Deinze – Deinze