Baloise Insurance verlengt sponsorcontract met Sport Vlaanderen-Baloise woensdag 23 september 2020 om 12:53

Goed nieuws voor wielerploeg Sport Vlaanderen-Baloise. Verzekeraar Baloise Insurance heeft haar partnership met het UCI ProTeam met minstens 2 jaar verlengd tot eind 2022. Baloise Insurance is nu al 12 jaar vaste sponsor van het team van manager Christophe Sercu.

De ploeg heeft het in een persbericht over een opsteker dat het ook in deze onzekere tijden kan blijven rekenen op een stabiele langetermijnpartner. Naast sponsor van de wielerploeg is de verzekeraar ook hoofdpartner van de Baloise Belgium Tour, de Telenet Baloise Lions, de Baloise Ladies Tour en vaste partner van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent.

Ondanks de onzekere tijden die de coronacrisis met zich meebrengt, bevestigt Baloise Insurance met de contractverlenging haar vertrouwen in het wielerteam en zijn leiding. “Baloise Insurance hecht als vooruitstrevende werkgever veel belang aan de ontwikkeling van jong talent en dat trekken we consequent door in onze sponsoringspolitiek”, zo klinkt het.

“We blijven de missie van Sport Vlaanderen-Baloise steunen om jonge talentvolle renners de kans te geven om in een veilige professionele omkadering ervaring op te doen. En met succes, want ondertussen zijn ze talrijk, de renners die dankzij de begeleiding van het team van Christophe Sercu zijn doorgegroeid naar World Tour-teams. En daar het mooie weer maken. Daar zijn we bijzonder trots op.”