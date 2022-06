Baloise Belgium Tour verwelkomt zeven WorldTeams, Jakobsen en De Lie van de partij

Het parcours van de Baloise Belgium Tour 2022 was al even bekend, maar nu zijn ook de teams gepresenteerd. In totaal staan er eenentwintig ploegen aan de start, waarvan een derde afkomstig is uit de WorldTour. Het gaat onder andere om de Belgische formaties Quick-Step Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty-Gobert en Lotto Soudal.

Titelverdediger Remco Evenepoel is er niet bij dit jaar, als de vijfdaagse op 15 juni begint in Merelbeke. Maar Quick-Step Alpha Vinyl stelt wel Fabio Jakobsen op. Ook sprintaantrekker Michael Mørkøv, Florian Sénéchal en Yves Lampaert geven acte de présence. Lotto Soudal heeft dan weer Victor Campenaerts, Florian Vermeersch, Tim Wellens en Arnaud De Lie in de gelederen.

Daarnaast zijn van het hoogste niveau ook BORA-hansgrohe, Israel-Premier Tech, DSM en Trek-Segafredo van de partij. De organisatie kan ook rekenen op de komst van zes ProTeams. Naast Arkéa-Samsic, B&B Hotels-KTM en UNO-X, zijn dat drie Belgische ploegen: Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoals Pauwels Sauces WB en Alpecin-Fenix. Die laatste ploeg brengt Oscar Riesebeek, Gianni Vermeersch en kersvers Giro-ritwinnaar Dries De Bondt aan het vertrek.

Verder bestaat het veld uit acht continentale teams. Dit zijn het Australische Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling, het Nederlandse VolkerWessels en BEAT Cycling, en vijf Belgische formaties: Baloise Trek Lions, Geofco-Doltcini Materiel Velo.com, Pauwels Sauzen-Bingoal, Minerva en Tarteletto-Isorex.