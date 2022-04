Baloise Belgium Tour met pittige rit rond Durbuy

De Baloise Belgium Tour van dit jaar krijgt steeds meer vorm. Dat de ronde begint in het Oost-Vlaamse Merelbeke was al bekend. Daarna volgen onder andere een tijdrit in Scherpenheuvel-Zichem en een koninginnenrit in en rond Durbuy. De vijfdaagse wedstrijd eindigt in Beringen.

De etappekoers begint op woensdag 15 juni met een rit van Merelbeke naar Maarkedal, waarin de renners onderweg onder meer de Leberg en de Berendries moeten bedwingen. De finale bestaat uit vier rondes rond Maarkedal van 20 kilometer met daarin telkens de Fortstraat, de Ellestraat en Berg ten Houte. Daags nadien krijgt het peloton vlakke wegen voor de wielen tussen Beveren en badplaats Knokke-Heist, waar de traditionele aankomst op de Wandelaar wacht. Op vrijdag is het aan de tijdrijders: bijna 12 kilometer tegen de klok in Scherpenheuvel-Zichem.

Zaterdag is Durbuy het decor van de koninginnenrit, een 175 kilometer lange rit over vier identieke lussen met in totaal 24 beklimmingen, goed voor zo’n 3000 meter hoogteverschil. Vooral de Petite Somme (5 km aan 7% met stukken tot 15%) en de Muur van Durbuy, waar de aankomst ligt, gaan beslissend zijn voor het klassement. Zondag vormt de Limburgse rit van Gingelom naar Beringen, bekend van onder andere de veldrit over de mijnterril, het slotakkoord van de 91e editie van deze koers uit de ProSeries.

De organisatie maakte bekend dat al negen WorldTeams hun deelname hebben toegezegd, onder meer Lotto Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty-Gobert en Jumbo-Visma zijn erbij medio juni. Ook Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-Pauwels Sauces WB staan in Merelbeke aan de start. Remco Evenepoel legde afgelopen jaar beslag op de eindzege.

Etappeschema Baloise Belgium Tour 2022 (15-19 juni)

1. Merelbeke – Maarkedal (169,9 km)

2. Beveren – Knokke-Heist (178,9 km)

3. Scherpenheuvel-Zichem (ITT, 11,8 km)

4. Durbuy – Durbuy (175,2 km)

5. Gingelom – Beringen (182,1 km)