Baloise Belgium Tour Quiz: Speel mee en maak kans op het boek ‘Onze Vlaamse koersen’

De Baloise Belgium Tour is voor sprinters een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France. Toch wordt er ook flink geklommen en daardoor levert het vaak genoeg spektakel op. Maar wat weet jij allemaal over de Baloise Belgium Tour? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 19 juni 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we drie exemplaren van het boek ‘Onze Vlaamse Koersen’ t.w.v. €49,99.

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



De Baloise Belgium Tour is eigenlijk de Ronde van België. In welk jaar vond de eerste editie plaats? De eerste winnaar van de Ronde van België was ook de eerste tweevoudige winnaar van de Tour de France. Wie zoeken we? In 2022 staat de 91ste editie op het programma. Hoe vaak won een Belg de eindzege tot nu toe? Wie won de Baloise Belgium Tour het vaakst? Wie heeft de meeste etappezeges op zijn naam in de Ronde van België? In totaal won acht keer een Nederlander de Ronde van België. Wie was de laatste Nederlandse eindwinnaar? Welke organisatie is verantwoordelijk voor de Baloise Belgium Tour? In welk jaar maakte de Ronde van België de opstap naar UCI Hors Categorie-niveau (2.HC)? Tegenwoordig heet dat de ProSeries (2.Pro). Wie stonden vorig jaar op het eindpodium met winnaar Remco Evenepoel? Hoe oud was Remco Evenepoel toen hij in 2019 voor het eerst de Baloise Belgium Tour won?