Baloise Belgium Tour: Quinten Hermans wil schade in tijdrit beperken tot halve minuut

Interview

Quinten Hermans heeft een doel gemaakt van het eindklassement in de Baloise Belgium Tour. Maar daarvoor moet hij vandaag de tijdrit goed doorkomen. Tot op heden heeft de Limburger daarin echter nog nooit geëxcelleerd. “Ik hoop de schade te beperken tot een half minuutje. Dan blijft zaterdag in Durbuy alles speelbaar.”

‘Veldrijder’ Quinten Hermans is beetje bij beetje aan het evolueren naar een wegrenner van het hoogste niveau. Dit voorjaar verraste hij al met een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Volgende maand durft hij mikken op een ritzege in zijn allereerste Ronde van Frankrijk. Maar eerst hoopt hij op een goede notering in het eindklassement van de Baloise Belgium Tour.

“Die ambitie is geen geheim, denk ik. We hebben er met de ploeg ook alles aan gedaan om richting de Tour de France zo goed mogelijk te zijn. Woensdag en donderdag kreeg ik al de bevestiging dat het goed zit met de conditie.” In Maarkedal wed Hermans vierde. Op weg naar Knokke pakte hij drie belangrijke bonificatieseconden in de Gouden Kilometer.

Materiaal

Maar vandaag volgt een nieuwe test. In Scherpenheuvel staat een tijdrit van 11,8 kilometer op het menu en dat is een discipline waarin Hermans nog nooit uitblonk. Dat weet hij zelf uiteraard ook. “Ik ben natuurlijk ook nog nooit voluit moeten gaan in een tijdrit. Nu zit er wel wat druk op.”

Hermans heeft ‘tussendoor’ wel wat met de tijdritfiets gewerkt. “Maar bij Intermarché-Wanty Gobert beschikken we ook niet over het allerbeste materiaal. Tijdrijden gaat over aerodynamica, testen in de windtunnel. We zetten daarin stappen, maar het blijft voorlopig moeilijk om te concurreren met merken die zoveel meer kennis hebben.”

“We trappen dikwijls wel de wattages, maar het resultaat is niet altijd navenant. De ploeg doet er alles aan om te evolueren, maar voorlopig zal het toch vooral de schade beperken zijn. Tegen de allerbeste tijdrijders kan ik me zeker nog niet meten.” Hermans heeft het over een verlies van een halve minuut. “Liefst minder, uiteraard. Maar ik denk dat, als de achterstand beperkt blijft tot dertig seconden of minder, alles nog speelbaar blijft in de Ardennenrit in en rond Durbuy.”

Waar volgend jaar?

Dus mogen we zaterdag een aanvallende Quinten Hermans verwachten? “Ja, maar ik niet alleen. Ook Loïc (Vliegen) en Lorenzo (Rota) zijn conditioneel top. We zijn met drie renners om te spelen en dat is geen slechte uitgangspositie.”

Wat Hermans nog niet weet, is waar hij de volgende jaren aan de slag gaat. Hij is einde contract bij Intermarché-Wanty Gobert, kan daar zijn verblijf verlengen, maar er zijn nog een aantal gegadigden. “Waarom het lang aansleept? Ik ben niet echt gehaast. Er zijn een aantal teams geïnteresseerd en die blijven geïnteresseerd. Ik ben nu samen met mijn management in overleg wat sportief en financieel voor mij de beste optie is.”