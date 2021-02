Baloise Belgium Tour geeft renners voorproefje van parcours WK tijdrijden

Het parcours van de Baloise Belgium Tour is bekendgemaakt. De organisatie laat de renners vast kennismaken met een stukje van het parcours van het WK tijdrijden. De ronde begint op 9 juni in Beveren en eindigt vier dagen later in Beringen.

De openingsetappe leidt de renners van het Waasland naar de Vlaamse Ardennen. Volgens de organisatie is dat geen opwarmertje, want in de finale wacht de renners een uitdagende ronde met meermaals de beklimming van de Berg ten Houte. Voor de tweede dag is in Knokke-Heist een korte individuele tijdrit gepland. In die rit laat de organisatie de renners vast van een stukje van het parcours van het WK tijdrijden proeven, dat later in het jaar, medio september, tussen Knokke-Heist en Brugge wordt gehouden.

In de derde etappe koersen de renners over glooiende wegen van Haspengouw naar Vlaams-Brabant, waar de finish in het bedevaartsoord Scherpenheuvel-Zichem ligt. De vierde etappe wordt als de koninginnenrit gezien. Onderweg krijgen de renners acht beklimmingen voor de wielen geschoven, onder meer de Thier du Moulin en de Muur van Hoei. In de finale kan het verschil worden gemaakt op Les Kimones, een klim van twee kilometer aan een gemiddelde stijging van 6,7%. De ronde eindigt met een etappe naar Beringen.

Twee jaar geleden was Remco Evenepoel de laatste winnaar van de Baloise Belgium Tour. In 2020 werd de ronde als gevolg van het coronavirus afgelast.

Etappeschema Baloise Belgium Tour 2021 (9-13 juni)

1. Beveren – Maarkedal (180 km)

2. Knokke-Heist – Knokke-Heist (ITT, 11 km)

3. Gingelom – Scherpenheuvel-Zichem (170 km)

4. Hamoir – Hamoir (157 km)

5. Turnhout – Beringen (174 km)