Balende Thomas De Gendt moet lievelingskoers missen na val in Parijs-Nice

Zoek niet naar Thomas De Gendt in de Ronde van Catalonië (20-26 maart). De 36-jarige renner van Lotto Dstny heeft nog altijd last van een val Parijs-Nice en moet de Spaanse rittenkoers aan zich voorbijgaan. Een hard gelag voor De Gendt, die goede herinneringen koestert aan de Ronde van Catalonië.

“Het is bijna tijd voor mijn favoriete koers van het jaar, de Ronde van Catalonië”, schrijft De Gendt op sociale media. “Maar helaas kan ik niet aan de start staan vanwege complicaties na mijn val in Parijs-Nice. Ik ben erg verdrietig om een wedstrijd te missen die voor mij zeer succesvol is geweest.”

De Gendt, die Parijs-Nice verliet na zijn val in de finale van de zevende etappe, won in het verleden maar liefst vijf etappes in de Ronde van Catalonië. Tien jaar geleden, in 2013, boekte hij er zijn eerste dagsucces. Vervolgens schoot hij ook raak in 2016, 2018, 2019 en 2021.

Lotto Dstny heeft inmiddels de selectie voor de komende Ronde van Catalonië bekendgemaakt, zonder De Gendt dus. “Dit vanwege de gevolgen van zijn valpartij in Parijs-Nice, waar hij zijn kuit en hand kneusde. Beterschap, Thomas!”, klinkt het op de sociale media van de ploeg. Milan Menten, Sylvain Moniquet, Lennert Van Eetvelt, Maxim Van Gils, Andreas Kron, Rüdiger Selig en Eduardo Sepulveda zijn wel van de partij.

