Bakelants strandt in zicht van de haven: “Ik kan mezelf niets verwijten”

Jan Bakelants strandde in de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné echt in het zicht van de haven. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert werd pas in de laatste honderd meter gegrepen door de sprinters en greep zo naast een prestigieuze ritzege.

Na afloop keek Bakelants, die nog als achtste over de streep kwam, met Het Nieuwsblad terug op de etappe. De Belg leek samen met Benjamin Thomas, Fabien Doubey en Sebastian Schönberger uit de greep te blijven van het uitgedunde peloton. “Ik kan mezelf niets verwijten. Ik wist dat het vandaag moest gebeuren, want morgen is het op papier makkelijker om het tot een sprint te laten komen. De twee bergritten zijn te hoog gegrepen.”

“We hadden de wind tegen en met nog een goeie minuut voorsprong geloofde ik er zelf niet meer in, maar Benjamin Thomas begon bergaf vol gas te rijden. Ik bouwde wat reserve in, want er lag veel vuiligheid op de weg. Ik zat op een paar lengten, maar bergop reed ik heel makkelijk. Ik was nog lucide in de slotkilometers en voelde dat er nog wat op zat.”

Over Tour: “Ik hoop dat ik mijn kandidatuur kracht heb bijgezet”

Bakelants is kritisch op het koersgedrag van zijn vluchtkompaan Thomas. “Ik begrijp Thomas niet goed. Hij zat dertig kilometer in het wiel en op het einde nam hij toch over. Hij passeerde, maar stopte direct, terwijl hij had moeten doorrijden. Hij verraste me op 400 meter, maar op zich was dat niet slecht aangezien ik niet de meest explosieve ben. Ik ving hem goed op, ging erover, maar op dat moment ging het peloton over mij.”

Bakelants hoopt er in juli bij te zijn als de Tour de France op het programma staat, maar de ervaren Belg is nog niet zeker van een Tourselectie. “De Tour is verre van zeker, maar ik hoop dat ik mijn kandidatuur kracht heb bijgezet. Het doet me denken aan 2014, toen ik bij Quick Step niet de eerste keus was voor de Tour, maar men na mijn zege in de Dauphiné niet meer om me heen kon. Ik denk dat ik erbij moet zijn. We zijn een Belgische ploeg en een beetje chauvinisme mag.”