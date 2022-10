Bahrain Victorious verlengt contract Yukiya Arashiro

Bahrain Victorious heeft het contract van Yukiya Arashiro met nog een jaar verlengd. De 38-jarige Japanner rijdt al zeven jaar voor de Bahreinse ploeg.

Arashiro maakte in 2016 de overstap van Team Europcar naar Lampre-Merida. Voor die ploeg, en opvolgers Bahrain-Merida en Bahrain Victorious, reed hij twee keer de Tour, drie keer de Vuelta en twee keer de Giro.

De Japanner rijdt bij de Bahreinse WorldTour-ploeg voornamelijk in dienst van andere renners. De afgelopen zeven jaar kwam Arashiro tot twee zeges op het Japans kampioenschap, een ritzege in de Ronde van Taiwan en een ritzege in de Ronde van Japan.