Bahrain Victorious stapt over op nieuwe kledingsponsor

Bahrain Victorious heeft een nieuwe kledingsponsor. De ploeg neemt na enkele maanden afscheid van het Italiaanse Nalini en stapt per 1 mei over op het merk Alé. Morgen worden in de Ronde van Romandië de nieuwe outfits al gedragen.

Vorig seizoen droegen de renners van de Bahreinse ploeg nog kleding van Le Col, maar sinds de winter kleedde Nalini het team. Na vier maanden worden de tenues van het Italiaanse merk echter alweer opgeborgen, want per 1 mei rijdt Bahrain Victorious in outfits van Alé. In de vijfde etappe van de Ronde van Romandië wordt voor het eerst in de nieuwe kledij gekoerst.

Technisch directeur Vladimir Miholjević laat weten dat de ploeg tevreden is met de samenwerking met de nieuwe kledingsponsor. “Ze staan aan de top van het profwielrennen als het gaat om het produceren van de best presterende en comfortabelste wielerkleding. Deze samenwerking geeft aan dat we elk aspect van de prestaties van onze renners willen blijven verbeteren.”

The Team Bahrain Victorious will be wearing Alé cycling clothing! 💥

The reliability of the PR-S line is again the choice of the Pro. @BHRVictorious #RideAsOne pic.twitter.com/ldfLB7E2MY — ALÉ (@ALE_cycling) April 30, 2021