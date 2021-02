Bahrain Victorious rekent op Teuns en Colbrelli in Openingsweekend

Bahrain Victorious heeft bekendgemaakt welke zeven renners komend weekend van start gaan in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De ploeg rekent op Dylan Teuns, die zijn jaar voortvarend is begonnen in de Provence, en Sonny Colbrelli

Teuns begon het seizoen voorspoedig met de Tour de La Provence. Op de oplopende finish van de tweede etappe, waar Davide Ballerini Giulio Ciccone nipt voorbleef, legde de 28-jarige renner beslag op de vierde plaats. Een dag later was hij zestiende op de Mont Ventoux. In Omloop Het Nieuwsblad was hij twee jaar geleden al eens vijfde. “Ik ben echt gemotiveerd voor de eerste klassiekers van het jaar”, laat hij via zijn ploeg weten. “Ik ben goed teruggekomen uit de Tour de La Provence. Ik had thuis een goede trainingsweek en nu zet ik alles op zaterdag.”

Terwijl Teuns al een koers in de benen heeft, maakt zijn snelle ploeggenoot Sonny Colbrelli zijn seizoensdebuut. De Italiaan reed in zowel de Omloop als Kuurne-Brussel-Kuurne al eens naar de top tien. “Het is belangrijk om gelijk goed te beginnen. Ik moet toegeven dat het geen makkelijke start van het wedstrijdseizoen is. Ik kom echter aan de start na een prima hoogtestage met de ploeg en ik ben erg gemotiveerd. We hebben een sterke selectie om het klassiekerseizoen goed te beginnen.”

Ploegleider Rolf Aldag heeft vertrouwen in zijn team. “We hebben Sonny Colbrelli voor de sprints, een erg gemotiveerde Dylan Teuns en een ervaren Heinrich Haussler. Het wordt ook spannend voor Mark Padun, die nog nooit koerste in België. Ik kijk er erg naar uit. We zijn hier om te koersen en aanvallend te rijden.” Naast Colbrelli, Teuns, Haussler, die net als Teuns in de Tour de La Provence al in actie kwam, en Padun maken Marco Haller, Marcel Sieberg en Stephen Williams de selectie voor Bahrain Victorious compleet.

Bahrain Victorious voor het Vlaamse Openingsweekend 2021

Sonny Colbrelli

Marco Haller

Heinrich Haussler

Mark Padun

Marcel Sieberg

Dylan Teuns

Stephen Williams