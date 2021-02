Bahrain Victorious rekent op Poels, Haig en Bauhaus in UAE Tour

Bahrain Victorious hoopt de overwinning van Phil Bauhaus in de Tour de La Provence een goed vervolg te geven in de UAE Tour. De Duitse sprinter mag zich er uitleven in de sprintetappes. Voor de bergritten kijkt de WorldTour-ploeg naar Wout Poels, Jack Haig en Damiano Caruso.

“We hebben de ploeg opgebouwd voor alle type etappes”, zegt ploegleider Franco Pellizotti. “Bauhaus heeft een goede vorm laten zien met zijn zege in de Provence en er zijn vier etappes voor hem. Hij krijgt steun van Fred Wright en Jonathan Milan. De tijdrit op de tweede dag is een goede test voor Milan en ook belangrijk voor het klassement.”

“Kijkend naar het klassement is Wout goed in vorm na zijn vierde plaats in het klassement van de Tour de La Provence”, geeft Pellizotti aan. “Jack is een geweldige klimmer, die in staat moet zijn om een goed resultaat te behalen. We hebben ook nog Damiano Caruso, een klimmer en een tijdrijder. Hij heeft twee goede trainingskampen achter de rug, dus we kunnen ook van hem wat verwachten.”

Selectie Bahrain Victorious voor de UAE Tour 2021 (21-27 februari)

Phil Bauhaus

Damiano Caruso

Jack Haig

Gino Mäder

Jonathan Milan

Wout Poels

Fred Wright