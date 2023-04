Bahrain Victorious rekent op Landa en oud-winnaar Poels in Luik

Ook Bahrain Victorious heeft de selectie voor Luik-Bastenaken-Luik op papier. Mikel Landa ziet na zijn derde plaats in de Waalse Pijl het laatste monument van dit voorjaar met vertrouwen tegemoet.

Landa krijgt in Luik een sterke ploeg mee, met onder meer oud-winnaar Wout Poels, Matej Mohoric en Pello Bilbao.

Ploegleider Roman Kreuziger verwacht dat deze renners ver moeten kunnen komen in La Doyenne. “Het is een sterke selectie en een top-5-resultaat moet mogelijk zijn. Natuurlijk dromen we van het podium.”

“Landa heeft veel vertrouwen opgedaan in de Waalse Pijl en hij is in vorm. Ik verwacht dat de koers vroeg zal ontploffen en dan zullen we klaar moeten zijn. Als we de andere kandidaten willen verslaan, zullen we op 100 kilometer van de finish met elke gevaarlijke move moeten meespringen.”

“Bilbao, Mohoric en Poels zullen daar de renners voor zijn. Ik denk dat Mohoric zondag onze joker is”, eindigt de Tsjech.

Santiago Buitrago, Fran Miholjevic en Yukiya Arashiro maken de selectie compleet.