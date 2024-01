maandag 8 januari 2024 om 09:59

Bahrain Victorious gaat met Jack Haig voor klassement in Tour Down Under, maar mikt ook op sprintsucces

Over een dikke week begint het WorldTour-seizoen voor de mannen met de Tour Down Under (16-21 januari). De eerste ploegen hebben hun team voor de zesdaagse rittenkoers al bekendgemaakt, waaronder inmiddels ook Bahrain Victorious. Het team uit het Midden-Oosten hoopt te scoren met sprinter Phil Bauhaus en klassementsman Jack Haig.

“Het is geweldig om Jack aan boord te hebben”, zegt ploegleider Neil Stephens over Haig. De 30-jarige Australiër zal voor het eerst sinds 2015 deelnemen aan zijn thuiskoers. “Het is een tijdje geleden dat hij de Tour Down Under heeft gedaan en het is heel mooi om hem hier te hebben om het team te leiden. Hij wil het graag goed doen voor het team in deze koers en het is een mooie extra dat hij als Australiër koers in eigen land! We gaan proberen bij de beste renners te zijn en hoog in het klassement te eindigen met Jack.”

In de sprints moet Phil Bauhaus het doen. De Duitser deed vorig jaar nog mee aan de Tour Down Under en won toen de eerste rit-in-lijn. “Hij komt zeker terug om weer op ritsucces te mikken”, aldus Stephens. “Hij is waarschijnlijk nog beter in vorm dan de vorige keer en hij kijkt er erg naar uit om weer te koersen.”

Naast Haig en Bauhaus, bestaat de selectie van Bahrain Victorious uit Nicolò Buratti, Fran Miholjevic, Johan Price-Pejtersen, Cameron Scott en Torstein Træen, die afgelopen winter overkwam van Uno-X. “Torstein zal aan de start zijn als een belangrijke helper bergop, en wie weet… misschien kan hij zelf ook een klassement rijden!”