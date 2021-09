Bahrain Victorious rekent in Parijs-Roubaix op debutant Sonny Colbrelli

Sonny Colbrelli mag zich opmaken voor zijn allereerste Parijs-Roubaix. De 31-jarige Italiaan maakt deel uit van de definitieve zevenkoppige selectie van Bahrain Victorious voor de Helleklassieker. Ook Matej Mohorič is komende zondag van de partij.

Voor Colbrelli is het dus de eerste kennismaking met de Noord-Franse keien en de vraag is of hij zondag een succesvolle vuurdoop zal beleven. Op basis van de voorbije weken zal de Italiaan met vertrouwen aan de start staan. Colbrelli werd namelijk Europees kampioen in eigen land, won de Memorial Marco Pantani, eindigde als tweede in de Coppa Sabatini en werd tiende op het voorbije WK wielrennen in Leuven.

Ook Mohoric is een renner om in de gaten te houden. De Sloveen is een hardrijder pur sang die al enkele maanden uitstekend op dreef is, al kwam het er op het WK niet helemaal uit. Colbrelli en Mohoric worden zondag vergezeld door de sterke Oostenrijker Marco Haller, de ervaren klassiekerspecialist Heinrich Haussler, de jonge Brit Fred Wright, de beloftevolle Italiaan Jonathan Milan en Marcel Sieberg.

De laatste van Sieberg

Voor Sieberg zal het een bijzondere editie van Parijs-Roubaix worden, aangezien het zijn laatste is. De 39-jarige Duitser, vijf jaar geleden nog zevende in Roubaix, zet aan het einde van dit seizoen een punt achter een lange carrière.

Selectie Bahrain Victorious voor Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober)

Sonny Colbrelli

Marco Haller

Heinrich Haussler

Jonathan Milan

Matej Mohorič

Marcel Sieberg

Fred Wright