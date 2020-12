Bahrain Victorious presenteert eerste Bahreinse profwielrenner

Ahmed Madan is de eerste wielrenner uit Bahrein die een contract heeft getekend bij een WorldTour-formatie. De 20-jarige Madan reed dit jaar al voor de opleidingsploeg van Bahrain Victorious en zal in 2021 uitkomen voor de hoofdmacht.

Madan begon in 2018 bij de nationale selectie van Bahrein en na een veelbelovend seizoen kreeg hij de kans bij de opleidingsformatie van Bahrain-McLaren, dat vanaf volgend jaar door het leven gaat als Bahrain Victorious. “Hij liet dit jaar zijn talent zien, onder meer tijdens een trainingskamp in Turkije”, aldus Shaikh Khalid bin Hamad Al Khalifa.

De president van de Bahreinse wielerfederatie is enthousiast over de eerste Bahreinse WorldTour-prof. “Zijn grootste kwaliteit is dat hij ontzettend gepassioneerd is over de wielersport. Hij beschikt zo over de drive om het te maken als prof en de top te bereiken. Ik hoop dat meer renners uit Bahrein nu de stap maken naar de WorldTour, met Ahmed als wegbereider.”

Madan zelf is in de wolken na het tekenen van zijn eerste WorldTour-contract. “Ik wil allereerst Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa bedanken. Het is dankzij hem mogelijk om als wielrenner uit Bahrein een bepaald traject door te lopen. Ik zal hard blijven werken en ik hoop Bahrein trots te maken. Dit is een geweldige kans om te leren van de beste renners ter wereld.”