Bahrain Victorious neemt Dylan Teuns mee naar Parijs-Roubaix

Bahrain Victorious heeft zijn selectie voor Parijs-Roubaix bekendgemaakt. De formatie rekent in de helleklassieker op Matej Mohorič, winnaar van de voorbije Milaan-San Remo, Fred Wright en Dylan Teuns. Laatstgenoemde is toch wel de verrassende naam in de selectie.

Teuns was de voorbije klassiekers prima op dreef. In de Ronde van Vlaanderen kwam hij als zesde over de streep, in de Amstel Gold Race was hij tiende en afgelopen woensdag in de Brabantse Pijl moest hij na een leegloper genoegen nemen met een achtste stek. De vraag is alleen of Teuns in Parijs-Roubaix ook kan meedoen voor de prijzen. De 30-jarige renner is, gezien zijn lichaamsbouw en gewicht, toch meer een man voor de heuvelklassiekers.

Zijn ploeg Bahrain Victorious zal in de finale vooral ook rekenen op Matej Mohorič en Fred Wright. Mohorič was dit voorjaar al de beste in Milaan-Sam Remo en werd vierde in de E3 Saxo Bank Classic, negende in Gent-Wevelgem en dertiende in de Amstel Gold Race. Wright was met zijn zevende plaats een van de revelaties van de voorbije Ronde van Vlaanderen en kan wellicht ook verrassen in Parijs-Roubaix.

De ervaren Japanner Yukiya Arashiro, de uit Taiwan afkomstige Chun Kai Feng, de Deense tijdrijder Johan Price-Pejtersen en de Duitse hardrijder Jasha Sütterlin vervolledigen de selectie.

Selectie Bahrain Victorious voor Parijs-Roubaix (17 april)

Yukiya Arashiro

Chun Kai Feng

Matej Mohorič

Johan Price-Pejtersen

Jasha Sütterlin

Dylan Teuns

Fred Wright