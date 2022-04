Bahrain Victorious met “vier podiumkandidaten” in Amstel Gold Race

Bahrain Victorious heeft bekendgemaakt welke renners zullen starten in de Amstel Gold Race aankomende zondag. “We starten met vier podiumkandidaten”, denkt sportief directeur Gorazd Štangelj.

Op wie de Sloveen doelt, wordt niet duidelijk. Maar uitgaande van huidige vorm en eerdere prestaties in de Amstel Gold Race zullen het Matej Mohoric, Dylan Teuns, Jack Haig en Jan Tratnik of Fred Wright zijn.

De Pool Filip Maciejuk en de Duitser Jasha Sütterlin maken het zevental van het Bahreinse WorldTour-team compleet.

Štangelj: “We gaan voor de winst en willen agressief koersen. We moeten zorgen dat we niet achter de feiten aanrijden. Hoe we onze kaarten gaan spelen, hebben we nog niet bepaald.”

