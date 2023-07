Bahrain Victorious met twee Baskische kanshebbers in San Sebastián

Bahrain Victorious staat met twee Baskische kanshebbers aan het vertrek in de Clásica San Sebastián zaterdag. Mikel Landa en Pello Bilbao zijn de coureurs die het moeten doen voor het Bahreinse WorldTeam.

Beide coureurs komen uit de Tour de France. Landa was er niet in zijn beste vorm, terwijl Bilbao dan weer op de zesde plaats eindigde in het algemeen klassement. De Bask won ook de tiende rit met aankomst in Issoire door Georg Zimmermann voor te blijven.

Ploegleider Neil Stephens zegt dat het even afwachten is hoe beide renners uit de Tour zijn gekomen: “We weten niet hoe moe ze zijn. Het was een heel zware Tour de France, dus we hopen dat hij daar een beetje van is hersteld. Pello zal veel support van ons krijgen in deze wedstrijd. Hetzelfde geldt voor Mikel, die is gefrustreerd over de Tour. Hij wil iets goedmaken.”

Yukiya Arashiro, Edoardo Zambanini, Santiago Bultrago, Jonathan Milan, Johan Price-Pejtersen maken de selectie compleet.