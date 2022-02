Bahrain Victorious met Colbrelli en Mohoric in openingsweekend

Bahrain Victorious reist met een sterke ploeg naar Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Europees kampioen en winnaar van Parijs-Roubaix Sonny Colbrelli begint dit weekend aan zijn seizoen en ook de namen Matej Mohorič, Phil Bauhaus en Luis León Sánchez springen zeker in het oog.

Colbrelli kan terugkijken op een geweldig seizoen. De sterke renner werd zowel Italiaans nationaal als Europees continentaal kampioen en won in het najaar een heroïsche Parijs-Roubaix. Verder won hij etappes in de Ronde van Romandië, het Critérium du Dauphiné en de Benelux Tour, zette hij de Memorial Marco Pantani achter zijn naam en maakte hij indruk in de Tour de France. Het wordt zijn zesde deelname aan de Omloop, waarin hij in 2018 achtste werd. In Kuurne-Brussel-Kuurne gaat hij voor de zesde keer van start; hij was daar in 2018 al eens derde.

Mohorič kwam dit seizoen al in actie in de Ronde van Valencia, waar hij een keer vierde en twee keer negende werd, en elfde eindigde in het algemeen klassement. Voor de Sloveen wordt het zijn debuut in het openingsweekend. Ook voor Sánchez worden het zijn eerste deelnames. Net als Mohorič reed de ervaren Spanjaard deze maand al in Valencia, waar hij naar de zevende plaats reed in het klassement. Verder maken de Duitser Bauhaus, de Australiër Heinrich Haussler, de Pool Kamil Gradek en de Brit Fred Wright de selectie compleet.

‘Strijden voor de overwinning’

De ploeg heeft veel vertrouwen in deze selectie, laat sportdirecteur Enrico Poitschke weten. “Het openingsweekend is altijd zwaar en vooral de Omloop is een stress en uitdaging voor elke renner. We zijn hier met een zeer sterk team en een aantal van onze renners heeft al laten zien dat ze in goede conditie zijn, terwijl sommigen dit weekend aan hun seizoen beginnen. Het doel voor beide koersen is natuurlijk om te strijden voor de overwinning en we hebben de kopmannen waar we voor zullen werken om te proberen de overwinning te pakken!”

BAHRAIN VICTORIOUS voor Omloop Het Nieuwsblad - 2022