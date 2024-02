woensdag 21 februari 2024 om 11:23

Bahrain Victorious legt lat hoog voor Openingsweekend: “Met Mohoric voor de zege”

Bahrain Victorious is de volgende ploeg die zijn selecties heeft bekendgemaakt voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De ploeg uit het Midden-Oosten rekent komend weekend met name op Matej Mohoric, en steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken.

De 29-jarige Mohoric stond vorig jaar ook aan de start van de twee Vlaamse openingsklassiekers. In de Omloop Het Nieuwsblad kwam hij niet verder dan een 21ste plaats, maar in Kuurne-Brussel-Kuurne deed hij wel volop mee om de overwinning. Mohoric bleek in de finale niet opgewassen tegen de overmacht van (toen nog) Jumbo-Visma, maar mocht als derde man nog wel mee het podium op.

Als het aan Mohoric ligt, staat hij ook dit jaar weer op het podium van de Omloop en/of Kuurne, maar dan op het hoogste schavotje. Dat het met zijn vorm wel goed zit, bewees hij eerder deze maand nog met ritwinst in de Ronde van Valencia. “Ik voelde me de afgelopen dagen geweldig op training”, laat de voormalig wereldkampioen bij de junioren en beloften weten in een perscommuniqué.

“Ik heb dit jaar al gewonnen en het geeft mij extra motivatie om vanaf dit weekend in de Omloop en Kuurne mijn dromen na te jagen. Bovendien heerst er een enorm goede sfeer binnen de ploeg. Iedereen heeft enorm veel zin om in België weer op de kasseien te gaan koersen.”

Mohoric kan rekenen op steun van Fran Miholjević, Kamil Gradek, Dušan Rajović (alleen Omloop), Matevž Govekar, Andrea Pasqualon, Alberto Bruttomesso (alleen Kuurne) en Fred Wright. Die laatste fungeert als medekopman. “Als je kunt rekenen op een getalenteerde renner als Matej, moet je altijd mikken op de zege”, is oud-renner en ploegleider Michał Gołaś duidelijk. “Daarnaast geloven we in de kwaliteiten van Fred. Hij is ook in staat om goede resultaten te behalen.”