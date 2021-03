Bahrain Victorious kan weer beschikken over Rafael Valls

Bahrain Victorious kan in de Gran Premio Miguel Indurain (zaterdag 3 april) weer beschikken over Rafael Valls. De Spaanse klimmer maakt in de Spaanse eendagskoers zijn rentree, nadat hij bij een val in de voorbije Tour de France zijn dijbeen brak.

De 33-jarige Valls kwam op 29 augustus 2020 ten val tijdens de openingsetappe van de Tour de France, met start en finish in Nice. De ervaren klimmer was betrokken bij een massale valpartij op drie kilometer van de eindstreep. Valls werd na zijn crash naar het ziekenhuis van Nice gebracht. Er werd aanvankelijk gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.

In het ziekenhuis werd bij de Spanjaard echter een gebroken dijbeen geconstateerd. Ook liep hij verwondingen op aan zijn rechterschouder, elleboog en knie. Valls werd direct geopereerd aan de breuk en na zes maanden revalideren is de renner klaar om weer een rugnummer op te spelden in de GP Miguel Indurain en vervolgens de Ronde van het Baskenland.