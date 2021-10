Bahrain Victorious haalt Sütterlin, Zambanini en Osorio aan boord

Bahrain Victorious heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Jasha Sütterlin van Team DSM, de Italiaanse neoprof Edoardo Zambanini van Zalf Euromobil Fior en Alejandro Osorio van Caja Rural-Seguros RGA. Dat maakte de ploeg vanmiddag bekend. Sütterlin moet de sprinttrein voor Phil Bauhaus versterken. Zambanini en Osorio krijgen de kans zich verder te ontwikkelen.

Na zes seizoenen bij Movistar en twee bij DSM wordt Bahrain Victorious de derde profploeg voor Sütterlin. De 28-jarige Duitse hardrijder kijkt ernaar uit om zijn kopmannen in klassiekers en in de grote rondes bij te staan en in de sprints Phil Bauhaus bij te staan. “Ik ben blij om deel uit te maken van zo’n grote ploeg en mij maximaal te geven in de rol die ik heb gekregen.”

Voor Zambanini (20) wordt het zijn eerste ploeg op profniveau na twee jaar bij Zalf Euromobil Fior. “Ik ben erg enthousiast om volgend jaar naar Bahrain Victorious te komen. Het is een droom voor me. Dit is echt de ploeg die ik wilde voor deze stap, een ploeg waar ik veel bewondering voor heb en ik weet zeker dat het team me zal helpen om veel te groeien.”

Osorio (23) maakt na drie jaar bij een ProTeam nu de sprong naar de WorldTour. “Het is een droom die uitkomt om in een WorldTeam de top te bereiken. Bahrain Victorious is een ploeg die ik graag zie koersen, een referentiepunt in de wielerwereld. Volgend seizoen wil ik het goed doen en het vertrouwen terugbetalen dat de ploeg me heeft gegeven.”