Bahrain Victorious haalt Kamil Gradek terug naar de WorldTour

Bahrain Victorious heeft Kamil Gradek een contract aangeboden voor 2022. De 31-jarige Pool komt over van het gestopte ProTeam Vini Zabù en tekent een contract voor één seizoen bij het WorldTeam van onder meer Mikel Landa en Sonny Colbrelli.

Gradek is uiteraard blij met zijn transfer. “Ik weet dat ik in een goede omgeving beland, bij een van de beste ploegen ter wereld. Vorig jaar was een grote uitdaging voor mij, maar bij Bahrain Victorious heb ik alles wat ik nodig heb om te laten zien wat ik kan”, vertelt hij. “Ik kijk uit naar het seizoen en ben de ploeg dankbaar voor het vertrouwen in mij. Ik wil dat graag terugbetalen met een goed seizoen.”

Pas zes jaar geleden maakte Gradek zijn profdebuut, bij het toenmalige VERVA ActiveJet op ProContinentaal niveau. Na een jaar bij het continentale ONE, maakte hij de in 2018 stap naar CCC Sprandi Polkowice. Voor die Poolse formatie koerste hij ook in 2019 en 2020 op WorldTour-niveau. Afgelopen jaar koerste Gradek voor het Italiaanse Vini Zabù, maar die ploeg is gestopt en dus zat de 31-jarige coureur zonder contract.

Op het palmares van Gradek staat onder meer de nationale tijdrittitel van 2020. Daarnaast won hij een rit en het eindklassement in de Tour of China I (in 2014) en het eindklassement van de Ronde van Midden Nederland (in 2017).