Bahrain Victorious: “Gaan voor podium met Colbrelli en Teuns in Brabantse Pijl”

Bahrain Victorious heeft duidelijke ambities uitgesproken voor de Brabantse Pijl. De WorldTour-ploeg wil een podiumplek behalen in Overijse en rekent daarvoor op oud-winnaar Sonny Colbrelli en Dylan Teuns.

Colbrelli was in 2017 al eens de beste in de Brabantse Pijl en een jaar later werd hij tweede. Vorig jaar werd hij vierde. “Ik heb altijd al een goed gevoel bij de Brabantse Pijl”, zegt de Italiaan. “Ik heb bijna altijd een goed resultaat gehaald hier en het parcours past bij mij. Als ploeg gaan we voor een podiumplaats. Niet alleen met mij, omdat we meerdere renners hebben om uit te spelen. Ook Dylan Teuns en Matej Mohorič zijn goed in vorm.”

Ploegleider Neil Stephens kijkt uit naar de overgangskoers tussen de Vlaamse en de Waalse klassiekers. “Het is niet vlak, maar ook geen heuvelachtige Ardennenklassieker. Bij de laatste editie van zes maanden geleden eindigden we net naast het podium met Colbrelli. We hopen dat dit jaar recht te zetten. We gaan voor het podium met Sonny en Dylan”, aldus Stephens.

Selectie Bahrain Victorious voor de Brabantse Pijl 2021 (14 april)

Eros Capecchi

Sonny Colbrelli

Heinrich Haussler

Matej Mohorič

Dylan Teuns

Stephen Williams