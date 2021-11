‘Bahrain Victorious breekt contract Damiano Caruso open’

Bahrain Victorious heeft de verbintenis van Damiano Caruso opengebroken en uitgebreid, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De 34-jarige Italiaan tekende vorige maand al bij tot eind 2023 en heeft nu zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot en met 2024.

Caruso staat al jaren te boek als een gewaardeerde luxeknecht, maar beleefde dit jaar ook zijn doorbraak als kopman. In de voorbije Giro d’Italia kreeg hij de vrijheid om zijn ding te doen na het uitvallen van kopman Mikel Landa. Caruso groeide uit tot de revelatie van de Italiaanse ronde, aangezien hij op latere leeftijd nog tweede wist te worden in het eindklassement achter Egan Bernal. Caruso won bovendien met verve de laatste bergrit naar Alpe Motta.

De ervaren klimmer won afgelopen seizoen ook een zware bergetappe in de Vuelta a España, met aankomst op de Alto de Velefique, na een indrukwekkende solo. In de Spaanse ronde was hij ook van waarde voor kopman Jack Haig, die na drie weken koers als derde eindigde in de Ronde van Spanje.

“Het verlengen van mijn contract was een formaliteit na zo’n spetterend seizoen, het beste in mijn carrière tot nu toe”, vertelde Caruso in oktober na zijn eerste contractverlenging. “Ik geloof dat als iets goed werkt, je het niet moet willen veranderen. Ik heb waarschijnlijk het beste jaar als profrenner meegemaakt met deze groep en in dit team. Ik ben dan ook meer dan blij dat ik mijn avontuur bij Bahrain Victorious kan verlengen.”