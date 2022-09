Bahrain Victorious beloont doorgebroken Fred Wright met nieuw contract

Fred Wright komt ook volgend seizoen uit voor Bahrain Victorious. De 23-jarige Brit, die dit jaar is doorgebroken op het hoogste niveau maar nog altijd wacht op zijn eerste profzege, heeft een nieuw contract getekend dat hem tot eind 2023 bij het WorldTeam houdt.

Wright reed zijn eerste meters in de WorldTour in 2019, als stagiair bij het toenmalige CCC. Het jaar daarop maakte hij zijn daadwerkelijke debuut als prof bij Bahrain-McLaren. Bij die ploeg gaat hij komend seizoen zijn vierde jaar in.

Vooral dit seizoen maakt Wright indruk. Nadat hij in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen (zevende) al nadrukkelijk zijn neus aan het venster stak, was hij ook in de Tour de France op dreef. Vanuit de ontsnapping reed hij twee keer in de top-10. Momenteel rijdt Wright de Vuelta a España. Hij greep in de openingsweek bijna de rode trui, maar zag die naar Rudy Molard gaan. Daarnaast reed hij al vier keer in de top-10 van een daguitslag.

📣 We are pleased to announce the extension of @fred_wright0’s contract with Team Bahrain Victorious!#RideAsOne pic.twitter.com/ZhsM6RcnEg — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) September 5, 2022