Pello Bilbao mikt met sterk Bahrain Victorious op eindwinst in Valencia

De selecties voor de Ronde van Valencia blijven binnenstromen. Ook Bahrain Victorious, Jayco AlUla en Q36.5 inmiddels hun teams voor de vijfdaagse rittenkoers bekendgemaakt. Met name Bahrain Victorious komt met een sterke ploeg op de proppen.

De ploeg uit het Midden-Oosten komt naar de Ronde van Valencia met Gino Mäder, Damiano Caruso, Mikel Landa, Matej Mohoric, Fred Wright en Wout Poels. “Als je kijkt naar de namen die op papier staan, hebben we echt een topteam”, stelt Franco Pellizotti, de ploegleider van dienst bij Bahrain Victorious.

“Met Pello hebben we een kopman die al goed heeft gereden in de Tour Down Under. Hopelijk heeft hij niet te veel last van de jetlag en de temperatuursverandering. Hij is in goede vorm, heeft geweldige renners bij zich en etappes drie en vier passen perfect bij zijn kwaliteiten. We gaan dus voor de eindzege.” Daarnaast hoopt Pellizotti te scoren met Wright. “Voor de eerste en laatste etappe hebben we Fred. Ik ben ervan overtuigd dat hij het hier heel goed kan doen.”

Lees meer: Voorbeschouwing: Ronde van Valencia 2023 – Gaat Vlasov voor twee op een rij?

Jayco AlUla en Q36.5

Jayco AlUla zal vooral rekenen op nieuwkomer Eddie Dunbar, die deze winter de overstap maakte van INEOS Grenadiers. De Ier won vorig jaar de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Ronde van Hongarije. De Australische formatie brengt, naast Dunbar, ook Hagos Berhe, Lawson Craddock, Alessandro De Marchi, Tsgabu Grmay, Callum Scotson en Blake Quick aan het vertrek. Laatstgenoemde zal de spaarzame sprintkansen moeten grijpen.

Bij Q36.5 hebben ze ook een snelle man in de gelederen: Matteo Moschetti. De Italiaan won in 2022 nog een rit in de Ronde van Valencia. Dit jaar zal hij samen met Filippo Conca, Tom Devriendt, Damien Howson, Tobias Ludvigsson, Nicolò Parisini en Antonio Puppio aan de start verschijnen.