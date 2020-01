Bahrain McLaren zonder uitgesproken kopman naar Tour Down Under zaterdag 11 januari 2020 om 19:11

Bahrain McLaren heeft zijn selectie voor de Tour Down Under bekendgemaakt. De WorldTour-ploeg start niet met een uitgesproken kopman, maar met Rafael Valls en Hermann Pernsteiner reizen er wel twee klimmers af naar Australië. Het is daarnaast uitkijken naar de jonge Colombiaan Santiago Buitrago.

De Oostenrijkse klimmer Pernsteiner maakte vorig jaar nog indruk in de Vuelta a España, terwijl Valls vier jaar geleden al eens achtste werd in de Tour Down Under. De 20-jarige Buitrago mag dan weer zich opmaken voor zijn profdebuut. De selectie wordt aangevuld met Marco Haller, Luka Pibernik, Domen Novak en Yukiya Arashiro.

De 22e editie van de Tour Down Under wordt verreden van 21 tot en met 26 januari. Het belooft een interessante strijd te worden met onder meer titelverdediger Daryl Impey, Richie Porte, Rohan Dennis en Simon Yates.

Selectie Bahrain McLaren voor Tour Down Under

Yukiya Arashiro

Santiago Buitrago

Marco Haller

Domen Novak

Hermann Pernsteiner

Luka Pibernik

Rafael Valls