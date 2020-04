Bahrain McLaren is oppermachtig in vierde rit virtuele Giro, Jumbo-Visma derde woensdag 29 april 2020 om 19:06

Bahrain McLaren heeft de vierde etappe van de virtuele Giro d’Italia gewonnen. Fred Wright en Rafael Valls hadden op de top van Madonna di Campiglio een betere gezamenlijke tijd dan Astana (+9 minuten en 31 seconden) en Jumbo-Visma (+9 minuten en 43 seconden). Astana behoudt wel de leiding in het algemeen klassement.

De vierde etappe bracht de renners van Bassano del Grappa naar de top van de beruchte Madonna di Campiglio. De etappe was 25,9 kilometer lang en in de finale moesten de coureurs 930 hoogtemeters overwinnen. De eerste plaats ging naar de jonge Wright: de Brit deed bijna 57 minuten over de etappe.

Zijn ploeggenoot Valls kwam als derde over de streep en de twee renners van Bahrain McLaren wisten met een gezamenlijke tijd van 1:56:55 de concurrentie achter zich te houden. In het klassement hoeft Astana ook na vandaag niets te vrezen van andere teams. De voorsprong op nummer twee Bahrain McLaren bedraagt meer dan achttien minuten.

Dames

Bij de vrouwen ging de zege naar de Italiaanse selectie, met dank aan Soraya Paladin en Marta Cavalli. De twee rensters kwamen tot een gezamenlijke tijd van 2:17:15. De dames van Trek-Segafredo (Elisa Longo Borghini en Lizzie Deignan) moesten bijna zes minuten toegeven, de derde plaats ging naar de vrouwenformatie van Astana.

In het klassement is het verschil tussen Trek-Segafredo en de Italiaanse selectie nog altijd groot. De Amerikaanse formatie heeft bijna een halfuur voorsprong met nog drie etappes te gaan. De eerstvolgende rit speelt zich af tussen Pinzolo en Laghi di Cancano. Hierna volgen nog etappes naar Sestrière en Milaan.