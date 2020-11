Bahrain-McLaren bindt negental renners langer aan zich

Een negental renners hebben hun contract bij Bahrain-McLaren verlengd. Onder hen zijn ook Jan Tratnik, winnaar van de Giro-etappe naar San Daniele del Friuli en Phil Bauhaus, die de Saudi Tour achter zijn naam zette. De toekomst van Mark Cavendish is nog altijd niet bekend.

Voor Yukiya Arashiro, Chun-Kai Feng en Heinrich Haussler wordt 2021 hun vijfde jaar bij de ploeg, die vooralsnog staat ingeschreven als Bahrain Victorious. Behalve Bauhaus zette ook zijn vaste lead-out Marcel Sieberg zijn handtekening onder een vernieuwd contract. De overige drie namen zijn Hermann Pernsteiner, Mark Padun en Stephen Williams, die in de Czech Tour zijn terugkeer vierde na achttien maanden blessureleed.

“Deze jongens zijn voor 100% gefocust gebleven, ondanks dat 2020 zo’n verwarrend jaar was”, liet teammanager Rod Ellingworth weten. “Nu we dit seizoen afsluiten, heb ik het gevoel dat er een echte kameraadschap heerst in de ploeg en ik denk dat we dat volgend jaar nog meer gaan zien op de weg. We zetten onze renners altijd op de eerste plaats, dus de jongens die altijd alles geven, kunnen rekenen op stafleden die net zo toegewijd zijn.”

Bahrain-McLaren neemt afscheid van Enrico Battaglin, die naar Bardiani-CSF-Faizanè vertrekt, en Iván García (Movistar). Daar staat de komst van Jack Haig (Mitchelton-Scott) tegenover. Waar de toekomst ligt van Mark Cavendish, Grega Bole en Luka Pibernik is nog niet bekend.

