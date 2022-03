Bagioli verrast zichzelf met ritzege in Barcelona: “Dacht dat er iemand vooruit reed”

Andrea Bagioli wist bij het passeren van de finish niet dat hij de slotetappe van de Ronde van Catalonië gewonnen had. Dat gaf de Italiaan van Quick-Step-Alpha Vinyl toe in het flashinterview. “Het was een beetje gek, want ik dacht dat er iemand vooruit reed”, vertelt hij.

“Maar er bleek niemand in de aanval te zijn, dus ik heb gewonnen”, kan Bagioli lachen. “Ik moest lossen op de laatste klim vanwege sterke aanval, maar in de laatste kilometer kwamen we terug aansluiten en kon ik mijn sprint uitspelen.”

Vlak voor de finish op het lokale rondje rond de Montjuïc kwamen twee elitegroepen bij elkaar. Bagioli profiteerde optimaal van de chaos. “Ik volgde Guillaume Martin, omdat hij een versnelling plaatste en ik sprintte daarna de laatste 200 meter. Ik weet dat ik een goede sprint heb, dus dit is een mooie dag. Eerlijk gezegd had ik dit verwacht. Dit is een perfecte rit voor mij. Ik heb gisteren mijn benen gespaard en vandaag waren ze super.”

Voor de 23-jarige Bagioli betekent het zijn vierde profzege uit zijn carrière en zijn eerste overwinning van 2022.