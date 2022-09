Bagioli tankt vertrouwen met derde plaats in Montréal: “Hoop hier ooit te winnen”

Andrea Bagioli speelde zondag een hoofdrol in de finale van de Grand Prix de Montréal. De Italiaan van Quick-Step-Alpha Vinyl kreeg na iets meer dan 220 kilometer koers en meer dan 4.000 hoogtemeters de kans om voor de zege te sprinten. Bagioli moest alleen zijn meerdere erkennen in Tadej Pogačar en Wout van Aert, maar stond als derde man wel op het podium.

In de laatste ronde wisten met Bagioli, Van Aert, Pogačar, Adam Yates en David Gaudu vijf renners zich af te scheiden op de Côte Camillien-Houde (1,8 km aan 8%). Dit bleek de beslissende move en dus mocht Bagioli sprinten om de overwinning, al bleek hij niet snel en sterk genoeg om winnaar Pogačar te bedreigen.

De 23-jarige Italiaan kwam wel als derde over streep, wat ook meteen zijn beste resultaat in een World-Tour eendagskoers is. “Alles gebeurde in de laatste ronde. Toen de favorieten aanvielen, voelde ik dat het moment daar was om te gaan. Ik voelde me goed op het zware parcours, een van de lastigste van dit seizoen”, liet Bagioli na afloop weten op de ploegsite van Quick-Step-Alpha Vinyl.

“In de sprint gaf ik alles. Ik ben tevreden met mijn podium, het is een goed resultaat richting de laatste weken van het seizoen. Ik hoop hier ooit terug te komen om te winnen.”