Bagioli na zege in Drôme Classic: “Optimistisch voor de komende koersen”

Andrea Bagioli kan vertrouwen putten uit zijn overwinning in de Royal Bernard Drôme Classic. In de eendagswedstrijd reed de jonge Italiaan op de laatste klimmetje weg en wist vervolgens solo stand te houden tot aan de finish. Het was zijn eerste zege van het seizoen.

“Ik voelde me vanmorgen nog wat moe na de Faun-Ardèche Classic gisteren en had niet direct het goede gevoel. Toen de aanvallen kwamen in de laatste dertig kilometer, begon ik me goed te voelen”, zei Bagioli naderhand. Zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step was op dat moment met zes man goed van voren vertegenwoordigd. Naast Bagioli had het team namelijk ook Mikkel Frøhlich Honoré, Pieter Serry, James Knox, Dries Devenyns en Rémi Cavagna voorin.

“Er waren zes renners van ons in de grote groep en daardoor konden we druk zetten. Een goede ploeg rond je is van groot belang, want als een renner aanvalt dan kunnen de anderen afwachten en hun krachten wat sparen. Op de laatste klim maakte ik mijn move en ging vervolgens voluit richting de finish zonder om te kijken.” Daarachter verstoorde Honoré de achtervolging, waardoor de 21-jarige Italiaanse heuvelspecialist alleen naar de streep kon rijden.

Optimistisch

“Het is altijd fijn om zo vroeg in het seizoen te winnen. Het is een bevestiging dat mijn conditie goed is en dat stemt me optimistisch voor de komende koersen. Het vertrouwen is groot en ik hoop hier nog mijn voordeel te kunnen doen”, zei Bagioli tot slot. De heuvelklassiekers – Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik – vormen het eerste grote doel dit seizoen voor de getalenteerde renner.