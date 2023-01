Bagioli begint aan contractjaar bij Soudal Quick-Step: “Het is tijd om meer te bewijzen”

Andrea Bagioli heeft een aflopend contract bij Soudal Quick-Step. De 23-jarige Italiaan, die in 2020 prof werd bij de ploeg van Patrick Lefevere, staat dus voor een belangrijk seizoen. “Na drie jaar in het profpeloton is het tijd om de lat wat hoger te leggen en wat meer te gaan bewijzen”, zegt hij in gesprek met Bicipro.

“Ik heb al wel het een en ander laten zien”, zegt Bagioli, die tot nog toe vier keer zegevierde als beroepsrenner. In 2022 won hij de slotrit van de Ronde van Catalonië en was hij derde in de Grand Prix Cycliste de Montréal. “Maar er gaat altijd iets mis. Het afgelopen seizoen was dat ook het geval. Ik heb nooit constant kunnen presteren door verschillende gezondheidsproblemen, waaronder corona en bronchitis. Ik hoop dat ik vanaf nu niet meer die ups en downs meer heb en steeds op een degelijk niveau kan blijven.”

Bagioli heeft het in de winter anders aangepakt dan voorheen. Terwijl hij in het verleden vaak in november of december al in vorm was, heeft hij zijn specifieke training nu later opgepakt, vertelt hij. “Natuurlijk zou het niet erg zijn om op Mallorca (waar hij zijn seizoen zal beginnen, red.) goed te rijden, maar het is belangrijker om in vorm te zijn in de maanden maart en april, tot en met de heuvelklassiekers.”

Voorafgaande aan die klassiekers betwist Bagioli dus een of enkele eendaagsen op Mallorca. Daarna doet hij de Faun Drome Classic en Faun Ardèche Classic, alvorens af te reizen naar Italië voor Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. “De Faun Drome Classic en Faun Ardèche Classic zijn goede tests voor mij, het heuvelachtige parcours ligt me”, aldus de winnaar van die eerste koers in 2021. De Giro d’Italia staat – tot Bagioli’s teleurstelling – niet op zijn programma, een tweede deelname aan de Tour de France is nog niet uitgesloten.

Toekomst als kopman?

Bagioli ziet een toekomst als kopman voor zich. “Voorlopig heb ik nog steeds dat karakter, ik wil winnen”, klinkt het. Wel beseft hij dat het bij zijn huidige ploeg, met teamgenoten als Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe, lastig is om die rol te krijgen. Indien dat op den duur niet lukt, zal hij zich ‘beschikbaar stellen voor het team’. “Dat is iets waar ik met betrekking tot de toekomst rekening mee zal moet houden. De aanwezigheid van zulke toppers heeft zeker invloed op mijn eigen plek. Als ik bij een ander team zat, zou dat misschien anders zijn.”