Baanwielrenner Sam Ligtlee (25) zet punt achter carrière: “De koek is op”

Sam Ligtlee heeft op 25-jarige leeftijd besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. De jongere broer van Olympisch kampioene Elis Ligtlee vierde de voorbije jaren de nodige successen op de baan, met een wereldtitel op de kilometer tijdrit als absoluut hoogtepunt. “De koek is op”, schrijft de Nederlander op Instagram.

“Na elf jaar te hebben genoten van deze mooie sport zet ik een punt achter mijn sportieve carrière. Ik heb ontzettend genoten van de mooie dingen die op mijn pad zijn gekomen. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie momenten”, laat Ligtlee weten via social media.

De baanwielrenner kende in 2018 zijn absolute doorbraak met een bronzen medaille tijdens de Europese kampioenschappen in Glasgow. Twee jaar na zijn eerste individuele internationale baanmedaille beleefde hij zijn sportieve hoogtepunt op het WK in Berlijn, met goud op de kilometer tijdrit. Verder werd hij in 2021 Europees kampioen in de teamsprint en kroonde hij zich meerdere keren tot Nederlands kampioen.

Ligtlee kende dus de nodige successen op de baan, maar maakte tegelijkertijd deel uit van een zeer sterke Nederlandse sprintlichting, met ook Theo Bos, Nils van ’t Hoenderdaal, Matthijs Büchli, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Door de moordende concurrentie wist hij zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio en was deelname aan de Spelen in Parijs (2024) ook allerminst zeker.