woensdag 27 september 2023 om 12:40

Baantopper Jeffrey Hoogland over wereldrecordpoging: “Geeft me een enorme kick”

Nog ruim een maand en dan zal Jeffrey Hoogland een aanval doen op het wereldrecord op de kilometer tijdrit. De recordpoging is een belangrijk onderdeel in zijn voorbereiding naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Op de beroemde wielerbaan van Aguascalientes in Mexico, waar al vele records zijn gesneuveld, zal Hoogland op dinsdag 31 oktober één kilometer lang de strijd aangaan tegen de klok. In een poging het langst staande record in het baanwielrennen te verbreken. Het huidige record staat met 56,303 seconden al tien jaar lang op naam van de uit Frankrijk afkomstige François Pervis.

Uit de comfortzone

Hoogland staat met andere woorden voor een loodzware opdracht, maar is niet bang om te falen. “Als topsporter ben je altijd bezig om jezelf te verbeteren. Ik wil de grens op de kilometer verleggen en dit record graag op mijn naam zetten. Jezelf uitdagen, weg uit je comfortzone, op zoek naar iets waar nooit eerder iemand is geweest. Dat geeft mij een enorme kick. Ik ben alle partners die mij deze kans gunnen en het mogelijk maken zeer dankbaar”.

De 30-jarige Hoogland begon na de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow direct met de voorbereiding richting zijn recordpoging. Doordat de aanval in Mexico op hoogte zal plaatsvinden, werkt AGU – de kleding- en innovatiepartner van de KNWU – aan de ontwikkeling van het snelste pak voor deze omstandigheden. De recordpoging zal live te volgen zijn.