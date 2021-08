Baansprinters azen dinsdag op goud in Tokio: “Ze staan hier beter dan ooit”

Bondscoach Hugo Haak kijkt vol vertrouwen uit naar de teamsprint op de Olympische Spelen. Dinsdag rond 09.00 uur (Nederlandse tijd) begint het toernooi voor de Nederlandse baansprinters en zij zijn de absolute favoriet. De medailles worden even na 10.30 uur verdeeld. “We zijn echt wel verbeterd ten opzichte van het WK in Berlijn, anderhalf jaar geleden”, vertelt Haak aan de NOS.

“Ze staan er heel erg goed voor”, aldus de bondscoach. “We hebben een super goed trainingskamp in Grenchen gehad de afgelopen weken, en nu zijn we een week hier. De jongens rijden goede tijden op de training. Je hebt niet gezien wat de andere landen hebben gedaan, met name van Australië en Groot-Brittannië. We weten wel wat we zelf hebben gedaan de afgelopen tijd en we zijn echt wel verbeterd ten opzichte van het WK in Berlijn.”

Toen februari 2020 werd Nederland overtuigend wereldkampioen, in een wereldrecord. Maar volgens Haak zijn Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli nog beter. “Als je naar de trainingstijden en de aanloop kijkt, dan hebben de jongens PR’s gehaald op de baan en in de gym. Wat dat betreft staan ze hier beter dan ooit”, concludeert hij.

Vier renners in actie

Dat Nederland met vier rijders start, kostte de wegploeg een pure renner. Matthijs Büchli is namelijk toegevoegd aan het team en hij zal ook in actie komen, zegt Haak. “Ze gaan alle vier rijden en dat doen we zoals op het WK in Berlijn. Dat is in de kwalificatie met Matthijs Büchli op plek 3. Roy van den Berg en Harrie Lavreysen zijn dan 1 en 2”, somt hij op.

“Vervolgens wisselen we in de eerste ronde en komt Jeffrey Hoogland in het team op positie 3. Op het WK hebben we gezien dat Jeffrey met afstand de beste was op die derde plek, dus ik denk dat hij ook in de finale zal starten. Er zit weinig tijd tussen, dus ik denk dat we met deze wissel redelijk veel winst kunnen pakken op het herstel tussen de ritten in. Vooral ten opzichte van de concurrentie”, legt de bondscoach uit.