Baansprinter Tomas Babek (35) kondigt afscheid aan

Tomas Babek heeft op 35-jarige leeftijd het afscheid van zijn topsportcarrière aangekondigd. De Tsjechische baansprinter, winnaar van enkele Europese titels en WK-medailles en een bekend gezicht in het zesdaagse-circuit, neemt in juni in eigen land officieel afscheid tijdens het baanevenement GP Brno.

Babek werd in zijn actieve sportcarrière twee keer Europees kampioen. In 2016 won hij de Europese sterrentrui in de Keirin en in 2020 was hij de beste op de Kilometer. De Tsjech genoot optimaal van zijn overwinningen; zo ging hij bij zijn tweede Europese titel languit op de wielerbaan van het Kolodruma in Plovdiv liggen, met de Tsjechische vlag als een deken over hem heen.

Ook haalde Babek het podium van de wereldkampioenschappen van 2017 op de Kilometer en in de Keirin en meermaals mocht hij zijn vaderland vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Tijdens de Europese Spelen van 2019 won hij een gouden medaille op de Kilometer en ook op de Tsjechische nationale kampioenschappen haalde hij verschillende successen op de sprintonderdelen.

Zesdaagse-wedstrijden

Babek was daarnaast een graag geziene gast tijdens de zesdaagse-wedstrijden. In december nam hij bijvoorbeeld nog deel aan de Wooning Zesdaagse van Rotterdam, in een sprintevent met onder anderen Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen. Na zijn overwinningen, trok de goedlachse renner zijn truitje uit elkaar en kwam een T-shirt met het logo van ‘Superman’ tevoorschijn.

Babek, die niet meedoet aan de Europese kampioenschappen in Grenchen, neemt weliswaar afscheid van de internationale wedstrijdsport, maar wil wel actief blijven in het wielrennen. “Fietsen is mijn leven en dat zal ik nooit opgeven. Ik ga me nu des te meer inzetten voor de Akademie dráhové cyklistiky (een fietsclub in Brno, red.) en steeds meer mensen laten zien hoe mooi baanwielrennen is, zodat jullie kunnen ervaren wat ik heb gedaan.”