Baansprinter Mateusz Rudyk sluit aan bij Novo Nordisk

Baansprinter Mateusz Rudyk sluit dit jaar aan bij de ploeg van Novo Nordisk. De 25-jarige Pool krijgt in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio ondersteuning van het Amerikaanse ProTeam, dat zich ook inzet voor wielrenners met diabetes buiten het wegwielrennen.

Rudyk kreeg op zijn twaalfde te horen dat hij een diabetes type 1-patiënt was. Daardoor komt hij in aanmerking voor een plek bij Novo Nordisk, dat aandacht vraagt voor sporten met diabetes. Eerder kreeg de Amerikaanse baanrenster Mandy Marquardt al steun van de ‘diabetesploeg’.

“Dat ik aansluit bij Novo Nordisk is een belangrijke stap in mijn carrière”, vertelt Rudyk. “De ploeg bestaat uit mensen met diabetes, net zoals ik. Dit team laat zien dat je met diabetes ook een professionele atleet kan zijn en topresultaten kan behalen in de sport. De Olympische Spelen zijn mijn hoofddoel. Ik wil vechten voor een medaille, en daar geloof ik in. Ik wil laten zien dat ik in staat ben om met diabetes de beste van de wereld te zijn.”

Rudyk greep in 2019 brons op het WK baanwielrennen in Pruszków. Dat deed hij op zijn favoriete onderdeel, de individuele sprint. Diezelfde medaille won de Pool in 2019 ook op het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Daarnaast wist hij de sprintwedstrijden tijdens de Wereldbekers van Cambridge (2019), Brisbane (2019) en Milton (2020) te winnen.

Tijdens de Olympische Spelen van Tokio is Rudyk een van de belangrijkste uitdagers van de Nederlandse topsprinters Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland.