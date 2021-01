Baansprinter Grégory Baugé gaat niet door tot Spelen van Tokio

Grégory Baugé heeft het afscheid van zijn wielercarrière aangekondigd. De Franse sprinter, die negen keer wereldkampioen werd op de baan, acht zichzelf niet langer in staat om te schitteren op de Olympische Spelen.

Baugé (35) maakte in het tv-programma Stade 2 bekend dat hij zijn fiets aan de haak hangt en dus niet doorgaat tot de Spelen van Tokio, waar hij de beoogde starter van de Franse ploeg was op de teamsprint. “Ik heb altijd 100% gegeven. Maar van de ene op de andere dag voelde ik dat ik nog maar 90% kon geven. Dat is niet genoeg voor een prestatie op de Spelen.”

Met negen wereldtitels achter zijn naam is Baugé een van de succesvolste baanwielrenners van zijn generatie. Viermaal werd hij wereldkampioen op de sprint, het koningsnummer van de baan, en vijf keer was hij samen met de Franse ploeg de beste op de teamsprint. Ook pakte hij op de Spelen van Beijing, Londen en Rio drie zilveren medailles en een bronzen plak.

“Die ene olympische titel ontbreekt, maar het ergst vind ik dat ik mijn ploeggenoten een WK-titel heb ontnomen.” Daarmee verwijst hij naar het wereldkampioenschap van Apeldoorn (2011), waar hij zowel op de individuele sprint als de teamsprint wereldkampioen werd. Door een overtreding van de dopingregels moest hij die titels echter inleveren.