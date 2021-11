Baanbondscoach Tim Veldt weg bij KNWU

Tim Veldt vertrekt volgende maand bij de KNWU. De oud-baanwielrenner was sinds 2018 de bondscoach van de duurrenners van het baanwielrenners.

De NOS laat weten dat Veldt op 1 december uit dienst treedt bij de wielerunie. Dat is besloten in overleg met het bestuur van de KNWU. Veldt zou geen rol voor zichzelf zien op weg naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De 37-jarige Veldt volgde in 2018 Peter Schep op als bondscoach van de duurploeg. Eerst was dat tijdelijk, maar daarna trad hij in dienst bij de KNWU. In die jaren als bondscoach werkte hij nauw samen met Kirsten Wild, Amy Pieters, Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik, die de nodige successen boekten op de baan.