Baan- en wegrenner Cameron Meyer (34) zet punt achter carrière

Cameron Meyer heeft zijn afscheid als wielrenner aangekondigd. De 34-jarige Australiër kan terugkijken op een succesvolle carrière als weg- maar bovenal baanwielrenner. “Ik heb erg veel zin in een nieuw hoofdstuk in mijn leven”, klinkt het in een persbericht.

Meyer vierde zijn grootste successen op de baan. De hardrijder werd maar liefst negen keer wereldkampioen en veroverde ook nog eens vier gouden medailles op de Commonwealth Games. Zo werd hij meerdere keren wereldkampioen in de puntenkoers, op de ploegenachtervolging en in de individuele achtervolging. Verder won hij meerdere Wereldbekers en kroonde hij zich meer dan eens tot Australisch baankampioen.

Ook op de weg wist Meyer meerdere mooie overwinningen te behalen. Zo werd hij twee keer Australisch wegkampioen en kroonde hij zich tweemaal tot beste tijdrijder van Australië. Ook won hij de Tour Down Under in 2011, de Herald Sun Tour (in 2015), twee etappes in de Ronde van Zwitserland en een rit in de Tour of Britain.

Meyer, die in 2009 prof werd bij Team Garmin en sinds de oprichting van de ploeg in 2012 reed voor wat we nu kennen als BikeExchange-Jayco, kijkt met plezier terug op zijn loopbaan. “Het is een wilde rit geweest, een reis waar ik met veel mooie herinneringen op terugkijk. Ik heb erg veel zin in het volgende hoofdstuk in mijn leven. Ik wens de ploeg het allerbeste voor in de toekomst.”