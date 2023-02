Baaldag Soudal-Quick-Step in Le Samyn: Asgreen en Jakobsen komen ten val

Soudal-Quick-Step staat dit seizoen alweer op tien overwinningen, maar in de voorjaarsklassiekers loopt het voorlopig nog niet van een leien dakje. Ook in Le Samyn kende de ploeg de nodige pech. Speerpunten Fabio Jakobsen en Kasper Asgreen kwamen namelijk ten val.

Europees kampioen Jakobsen hoopte vandaag op een sprint in Le Samyn, maar ging op goed veertig kilometer van de streep tegen de vlakte. De rappe Nederlander moest even bekomen van de klap, stapte vervolgens wel weer op de fiets, maar gooide de handdoek en peddelde rustig richting de ploegbus. Ook zijn Slowaakse ploeggenoot Martin Svrček was betrokken bij deze val en moest eveneens vroegtijdig opgeven.

Zonder de aanwezigheid van de snelle Jakobsen moest Soudal-Quick-Step het in de finale nu over een andere, meer aanvallende boeg, gooien. En dus trok de van ziekte herstelde Asgreen ten strijde. De Deen was zeer actief in de finale, maar kreeg uiteindelijk niet kans om zich te mengen in de sprint. In de laatste rechte lijn kwam hij namelijk stevig ten val.

De schade bij Jakobsen en Asgreen lijkt echter wel mee te vallen. Stan Van Tricht was de beste renner van Soudal-Quick-Step. De jonge Belg kwam niet verder dan een 51ste plaats.