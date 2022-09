Ayuso moest volgen: “Had graag aangevallen, maar het ging gewoon niet”

Juan Ayuso reed in de twaalfde etappe van de Vuelta a España naar de Peñas Blancas met de beste klassementsrenners omhoog. “Ik ben tevreden over mijn prestatie, ik kan nu langzaam over het podium gaan denken”, aldus de 19-jarige Spanjaard.

Het draaide lekker bij de gelegenheidsdrager van de witte trui vandaag, dat is duidelijk. De jongste renner in deze Vuelta kwam vandaag samen met Primož Roglič, Enric Mas en Remco Evenepoel over de streep. Ayuso: “Ik heb het beste eruit gehaald, dat weet ik zeker.”

“Ik wist dat het een lange klim zou zijn”, legt de zelfverzekerde jongeman direct na afloop uit. “Ik hoopte dat, wanneer het echt hard zou gaan, ik met de beste vijf over zou blijven. Ik had daarna nog graag aangevallen, maar dat ging gewoon niet. Mede door de vele veranderingen in ritme was dat lastig, maar desondanks ben ik zeer tevreden.”