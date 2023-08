dinsdag 29 augustus 2023 om 15:21

Ayco Bastiaens maakt de stap naar de profs: renner tekent bij Soudal Quick-Step

Ayco Bastiaens zal de komende twee seizoenen uitkomen voor Soudal Quick-Step. De 27-jarige Belg komt nu nog uit voor de opleidingsformatie van Alpecin-Deceuninck, maar heeft voor twee jaar getekend bij de ploeg van manager Patrick Lefevere.

De transfer van Bastiaens naar Soudal Quick-Step zat er al langer aan te komen, maar is nu ook in kannen en kruiken. De laatbloeier komt dus over van Alpecin-Deceuninck Development Team. Hij is bezig aan zijn derde seizoen bij deze opleidingsploeg. Behalve een derde plaats in een rit van de Ronde van Bulgarije 2021 en een zevende plek in het eindklassement aldaar, noteerde Bastiaens nog geen noemenswaardige resultaten.

Lefevere heeft er echter vertrouwen in dat Bastiaens snel zijn draai zal vinden bij de ploeg. “Ayco beschikt al over enige ervaring. Dit, samen met zijn geweldige vaardigheden als helper, zal zeker passen bij onze ploeg. Het is een rustige jongen en hij weet ook precies wat zijn kwaliteiten zijn. We gaan hem helpen, zodat hij nog meer in zijn rol kan groeien, in de hoop mooie dingen te bereiken.”

“Het is geweldig dat ik vanaf volgend jaar mag uitkomen voor Soudal Quick-Step”, is Bastiaens in de wolken. “Het is een van de grootste en leukste ploegen, en zeker als Belg is het een makkelijke keuze als je er terecht kunt. Een kinderdroom gaat nu in vervulling. Het was ooit mijn droom om van mijn passie mijn beroep te maken. Dat ik nu voor een ontzettend succesvolle ploeg zal uitkomen, is fantastisch.”

Zevende aanwinst

Soudal Quick-Step wist zich eerder al te versterken met Mikel Landa, Antoine Huby, Luke Lamperti, Gil Gelders, William Junior Lecerf en Warre Vangheluwe. Gelders, Lecerf en Vangheluwe maken de overstap van de opleidingsploeg.